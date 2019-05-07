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Уряд акцентує додаткову увагу на розбудові доріг територіального значення, – Володимир Гройсман

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Уряд України схвалив і готовий розпочати масштабну програму розбудови доріг територіального значення – у тому числі з використанням технологій цементнобетонного покриття, яке виробляється в Україні, вже з наступного будівельного сезону. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання Уряду.

Нагадаємо, таку програму Глава Уряду анонсував цього тижня, перебуваючи у Житомирській області, де будується ділянка траси М-06 безпосередньо за технологією «Т-бетон».

«З 2017 року ми почали відновлювати дороги між обласними центрами, аби поєднати всі обласні центри. Ми збільшуємо фінансування – з року в рік. Але є питання доріг між райцентрами – це дороги територіального значення. Десятиліттями вони взагалі не ремонтувалися. Щороку їх трохи латають, але це вже не допомагає. Ми ухвалили рішення створити програму відновлення саме цих доріг і сьогодні схвалюємо рішення. Ми поєднуємо обласні центри якісними дорогами і будемо єднати якісними дорогами районні центри, – сказав Володимир Гройсман. – З наступного будівельного сезону – продовжимо будувати обласні центри і підемо на рівень нижче. Це системний підхід».

Стратегію відновлення територіальних автомобільних доріг представив керівник Державного агентства автомобільних доріг Славомір Новак. Він наголосив, що саме по собі оновлення територіальних шляхів – це великий поштовх для економіки. І цей ефект посилюється ще й тим, що складові для покриття доріг виготовляються в Україні. А це додаткові робочі місця і додаткові можливості розвитку промисловості.

«Хочу, аби люди швидко відчували, що і на місцевому рівні ведеться відповідна робота», – сказав Володимир Гройсман.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

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