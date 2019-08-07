Степан Кубів підписав 4 угоди з ЄС про надання Україні 86,9 млн євро фінансової допомоги

8 липня у рамках ХХІ Саміту "Україна-ЄС" у м. Києві Перший віце-прем‘єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів підписав чотири угоди з ЄС для залучення фінансування на загальну суму 86,9 млн євро.

Так, згідно Угоди про фінансування заходу «Програма технічного співробітництва 2019 року», Україна отримає фінансову допомогу у сумі 44 млн євро, яка буде спрямована на продовження ключових реформ в Україні, зокрема, спрощення торгівлі, сприяння економічному розвитку, покращення інвестиційного клімату, а також вдосконалення законодавства у сфері державних закупівель.

Згідно з іншою угодою у рамках програми “Підтримка ЄС для Сходу України” ЄС надасть додаткову допомогу у розмірі 10 млн євро, які будуть спрямовані на відновлення економіки Луганської та Донецької областей, а також підтримку розвитку Запорізької області. Загальний кошторис проекту становить 60 млн євро.

Також Україна отримає 10 млн євро згідно Угоди “Про підтримку громадянського суспільства та культури”. Кошти будуть спрямовані на розвиток українських закладів культури, залучення громадськості до участі у загальному процесі реформування країни та інше.

Відповідно до Угоди про фінансування заходу «Антикорупційної ініціативи – фаза ІІ», Україна отримає 22,9 млн євро для проведення заходів з посилення незалежності та ефективності антикорупційних установ, покращення управління та прозорості на місцевому рівні і, як наслідок, зменшення рівня корупції в Україні на національному та місцевому рівнях.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України