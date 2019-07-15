Реалізувати право голосу на виборах 21 липня громадяни України можуть як з ID-карткою, так і з паспортом-книжечкою

Для Державної міграційної служби важливо, щоб кожен громадянин України зміг реалізувати своє право голосу на позачергових виборах народних депутатів України і 21 липня прийшов на виборчу дільницю, маючи на руках паспорт. Адже саме ID-картка або паспорта-книжечка є підставою для отримання виборчого бюлетеня особами, яким на день виборів виповнилося 18 років та яких включено до списків виборців.

З метою забезпечення видачі персоналізованих ID-карток, які доставлені до територіальних підрозділів Міграційної служби на території усієї України, у переддень та день парламентських виборів 20 та 21 липня 2019 року буде організовано чергування працівників територіальних органів та підрозділів ДМС. Також працюватимуть центри обслуговування громадян «Паспортний сервіс».

Разом з тим Міграційна служба звернулася до ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» з пропозицією розглянути можливість невідкладного виготовлення та персоналізації ID-карток для їх подальшої оперативної доставки до територіальних органів та підрозділів ДМС.

Крім того, з метою своєчасного отримання ID-карток громадянами України, Міграційна служба звернулася до Центрів надання адміністративних послуг з пропозицією розглянути можливість організації роботи з видачі паспортів напередодні та у день проведення позачергових виборів народних депутатів України. За наявною у Міграційної служби інформацією, більшість ЦНАП підтвердили наміри щодо роботи з видачі документів у день голосування.

Нагадуємо, що, аби отримати виборчий бюлетень на виборчих дільницях, громадянам України не потрібно подавати ніяких додаткових документів, окрім ID-картки або паспорта-книжечки, адже обидві форми паспорта є рівнозначними та самодостатніми.

Зокрема, громадянам, включеним до списку виборців, на виборчій дільниці не мають права відмовити у реалізації права голосу з наступних причин:

- через відсутність у паспорті громадянина України у вигляді книжечки фотокартки, яка вклеюється при досягненні 25- або 45-річного віку;

- через розбіжності у виборчій адресі виборця або відсутність відомостей щодо реєстрації місця проживання у ID-картці.

Зазначимо також, що громадяни України зможуть проголосувати на виборах до Верховної Ради України не лише на території України, а й за її межами – на закордонних виборчих дільницях. У цьому випадку, за роз’ясненням Міністерства закордонних справ України, документом, що посвідчує особу, є паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Довідково

Для уникнення в день голосування можливих непорозумінь ЦВК радить заздалегідь перевірити свої особисті дані у списках на сервісі Державного реєстру виборців.

Нагадуємо громадянам, які звернулися до територіальних підрозділів міграційної служби для оформлення паспорта громадянина України у вигляді ID-картки, що перевірити стан його оформлення можливо:

на офіційному веб-сайті Державної міграційної служби України;

з допомогою чат-боту ДМС у месенджерах Viber та Telegram, який надсилає повідомлення про кожен новий етап оформлення документа аж до моменту, коли він прибуде до підрозділу для видачі.

Державна міграційна служба України