Цьогоріч виші, що навчають вчителів, отримали 13,5 млн грн на обладнання природничо-математичних кабінетів

Цьогоріч 13,5 млн грн з державного бюджету спрямовано конкретно на закупівлю кабінетів фізики, хімії та біології у вишах, де навчають майбутніх вчителів. Про це розповіла Міністр освіти і науки Лілія Гриневич, спілкуючись з журналістами в межах робочої поїздки в Івано-Франківську область сьогодні, 15 липня 2019 року.

«Ви знаєте, що у нас відбувається реформа «Нова українська школа». І один із напрямів цієї реформи – підвищення якості природничо-математичної освіти. Ми вже кілька років поспіль робимо субвенцію для шкіл на забезпечення сучасними природничо-математичними кабінетами. Проблема полягала в тому, що молоді вчителі, які навчались в педагогічних університетах, прийшовши працювати з цим обладнанням, не знали, мусили докваліфіковуватись, як з ним працювати. І тому цього року ми виділили кошти спеціально для цих університетів, які готують вчителів фізики, хімії, біології, щоб там поставити теж такі кабінети. Це означає, що вчитель впродовж навчання в університеті має можливість практикуватися в таких кабінетах і приходить до школи цілком готовий», – відзначила Лілія Гриневич.

Так, заплановано придбання 38 кабінетів для 16 вишів. 14 кабінетів фізики – 6 млн 300 тис. грн, 11 кабінетів хімії – 3 млн 300 тис. та 13 кабінетів біології – 3 млн 900 тис.

Слід додати, що держава вже четвертий рік поспіль на засадах співфінансування виділяє кошти на обладнання природничо-математичних кабінетів у школах. 2019 року за цією програмою з держбюджету спрямовано 200 млн грн.

Загалом за останні 2 роки Урядом з держбюджету вкладено в інфраструктуру шкіл близько 7 млрд гривень.

Нагадуємо, що вже з 2020 року зарплата всіх освітян зросте від 20% до 70% .

Міністерство освіти і науки України