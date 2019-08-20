Глава Уряду доручив почати негайні перевірки місць відпочинку людей - передусім готелів і санаторіїв

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив провести негайні перевірки місць відпочинку людей - передусім готелів і санаторіїв через пожежу, що сталася сьогодні, 17 серпня, в одному з готелів Одеси. Внаслідок пожежі загинули 8 людей. Коментуючи доручення, Прем'єр - міністр відзначив: "Доручаю негайно розпочати масштабні перевірки місць відпочинку людей - передусім готелів і санаторіїв. Власники та керівники таких об`єктів мають нести повну відповідальність за безпеку людей".

Він також висловив співчуття рідним загиблих і подякував рятувальникам за злагоджені дії та швидке гасіння пожежі. "Жахлива трагедія. Мої співчуття рідним загиблих. Дякую рятувальникам, які самовіддано боролись з вогнем і все ж врятували з пастки людей", - зазначив Прем'єр-міністр.

На його думку, винні у загибелі людей мають понести суворе покарання.

Довідково

17 серпня о 1:34 до ДСНС надійшло повідомлення, що у м. Одеса по вул. Водопровідна, 1а в готелі «Токіо Стар» виникла пожежа. О 4:32 пожежу ліквідовано на площі 1000 м кв. На пожежі загинуло 8 та постраждало 10 осіб, з них 7 врятовано підрозділами ДСНС. До гасіння залучалося 65 чоловік особового складу та 13 одиниць техніки ДСНС. На місці працює оперативна група ГУ ДСНС в Одеській області.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України