20. 08. 2019
04071 м. Київ, а/с 110
тел/факс (044) 207-12-58
тел.моб   (066) 346-08-46
home1 search contacts

Глава Уряду доручив почати негайні перевірки місць відпочинку людей - передусім готелів і санаторіїв

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив провести негайні перевірки місць відпочинку людей - передусім готелів і санаторіїв через пожежу, що сталася сьогодні, 17 серпня, в одному з готелів Одеси. Внаслідок пожежі загинули 8 людей. Коментуючи доручення, Прем'єр - міністр відзначив: "Доручаю негайно розпочати масштабні перевірки місць відпочинку людей - передусім готелів і санаторіїв. Власники та керівники таких об`єктів мають нести повну відповідальність за безпеку людей".

Він також висловив співчуття рідним загиблих і подякував рятувальникам за злагоджені дії та швидке гасіння пожежі. "Жахлива трагедія. Мої співчуття рідним загиблих. Дякую рятувальникам, які самовіддано боролись з вогнем і все ж врятували з пастки людей", - зазначив Прем'єр-міністр.

На його думку, винні у загибелі людей мають понести суворе покарання.

Довідково

17 серпня о 1:34 до ДСНС надійшло повідомлення, що у м. Одеса по вул. Водопровідна, 1а в готелі «Токіо Стар» виникла пожежа. О 4:32 пожежу ліквідовано на площі 1000 м кв. На пожежі загинуло 8 та постраждало 10 осіб, з них 7 врятовано підрозділами ДСНС. До гасіння залучалося 65 чоловік особового складу та 13 одиниць техніки ДСНС. На місці працює оперативна група ГУ ДСНС в Одеській області.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

Back to Top
Newer news items:
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< серпня 2019 >
П В С Ч П С Н
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  