Степан Полторак: За останні роки значно нарощено спроможності ЗСУ

За останні роки значно нарощено спроможності Збройних Сил України. Про це сьогодні, 19 серпня, повідомив Міністр оборони України Степан Полторак під час засідання Комітету реформ Міністерства оборони та Збройних Сил України.

«У 2015 році законодавчо затверджена вдвічі більша чисельність Збройних Сил – до 250 тисяч осіб, у порівнянні з 2014 роком, суттєво нарощено їх бойовий склад та удосконалено структуру», – повідомив Міністр оборони.

Степан Полторак, зокрема, зазначив, що змінами до Закону України «Про Збройні Сили України» до їх загальної структури введено Об’єднаний оперативний штаб, який планово нарощує спроможності, Десантно-штурмові війська, бойовий ударний потенціал яких суттєво підвищено, а також Сили спеціальних операцій, які сьогодні здатні до ведення сучасних бойових дій.

Також Міністр оборони підкреслив, що відповідно до Стратегії Військово-морських сил до 2035 року триває відродження Українського військового флоту. Так, сформовані та нарощують спроможності Морське командування та Командування морської піхоти, до складу ВМС ЗС України прийнято шість малих броньованих артилерійських катерів, два броньовані десантно-штурмові катери «Кентавр» та зенітні ракетні підрозділи С-125. Завершується програма випробування системи «Нептун», посилюється склад берегових ракетних військ. Також в рамках міжнародної допомоги у військовій сфері завершуються заходи з підготовки екіпажів та постачання двох патрульних катерів типу «Island».

«Зазначена стратегія розроблена спільно з іноземними радниками та відповідає сучасним євроатлантичним нормам», – підкреслив Міністр оборони України Степан Полторак.

Міністерство оборони України