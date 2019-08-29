Володимир Гройсман: Від успіху роботи нового Уряду залежить успіх всієї країни

Від успіху роботи нового Уряду залежить успіх всієї України та нормальне життя кожного українця. Про це у своєму зверненні сказав діючий Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. Він звернувся до українців з нагоди завтрашнього засідання Верховної Ради ІХ скликання та складання повноважень діючого Уряду – відповідно до вимог законодавства.

За словами Володимира Гройсмана, на плечі нового Уряду ляже величезна відповідальність – вирішувати, як продовжувати будувати і розвивати країну.

«Зі свого досвіду розумію, як це непросто – приймати рішення, від яких залежить життя мільйонів. Тому хочу побажати своєму наступнику сили, терпіння і удачі. І головне – успіху. Бо саме від успіху його роботи і залежатиме багато в чому успіх України та нормальне життя кожного українця. Особисто для мене це завжди було пріоритетом номер один», – сказав Володимир Гройсман.

Він наголосив, що новий Уряд прийматиме країну, яка стабільна і розвивається. «Все, що зроблено на сьогодні – це результат зусиль багатьох-багатьох людей, кожного з вас. І я вдячний усім за цю за нашу спільну небайдужість, спільну роботу, за підтримку і критику, а також за вашу довіру», – зазначив Прем’єр-міністр.

За його словами, однією з найголовніших справ професійного життя для нього і надалі буде децентралізація. «Ця реформа дала можливість змінити життя в багатьох громадах країни. Але в майбутньому важливо не зупинятися, не забувати про людей, які живуть у маленьких селищах і містах, які хочуть мати достатні повноваження і ресурси, – додав Глава Уряду. – Попереду в кожного з нас дуже багато роботи. Будуть нові виклики, нові випробування. Але вірю, як і вірив усі ці роки: немає таких випробувань, яких би ми не здолали. Моє служіння Україні не закінчується сьогодні. Я продовжуватиму дбати про успіх нашої великої держави і братиму на себе ту роль, яка буде потрібна, щоб допомогти Україні реалізувати повною мірою свій потенціал!»

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України