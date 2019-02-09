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Мета моєї команди – створити 1 млн робочих місць, – Олексій Гончарук

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Головний виклик для нового Уряду – економічне зростання України. Про це заявив Прем‘єр-Міністр України Олексій Гончарук під час зустрічі Президента України з керівництвом Верховної Ради, Кабінету Міністрів, правоохоронних органів.

«Мета моєї команди – досягти зростання економіки мінімум на 40% протягом п‘яти років. Це швидке, амбітне, але реалістичне завдання. Економічне зростання створить в Україні близько 1 млн робочих місць», – сказав Олексій Гончарук.

До кінця місяця Уряд Гончарука представить нову Програму діяльності Кабінету Міністрів, яка вперше в історії буде написана за допомогою комп‘ютерної програми, а не на папері.

«Ця програма буде більш людиноорієнтованою. Найближчим часом ми представимо проект Державних універсальних стандартів. У ньому ми опишемо звичайні життєві ситуації, в які втручаються державні установи. Наприклад, ми опишемо, за який проміжок часу мають доїжджати швидка та пожежна до громадян. І, ґрунтуючись на ці стандарти, ми будемо реформувати державні структури», – сказав Голова Уряду.

Він додав, що завдання його команди – подолати бідність, бо вижити на існуючий прожитковий мінімум неможливо.

«Складовою частиною цього завдання є тарифи. Цифри в платіжках мають бути меншими, і ми зараз думаємо, як це зробити», – наголосив Олексій Гончарук.

Прем‘єр-міністр також підкреслив, що протягом наступних п‘яти років його команда має провести ряд складних реформ – валютну лібералізацію, податкову реформу, лібералізацію ринку праці та ринку землі. В планах Уряду також відбудувати 24 тис. км доріг та покрити всю територію якісним та швидким інтернетом.

За словами Прем‘єр-Міністра, наступний рік стане роком цифровізації країни. З 1 жовтня Уряд вже планує відмовитись від паперового обігу документами між державними органами влади. А до кінця року новий Уряд планує завершити повну інвентаризацію країни.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

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