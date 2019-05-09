“Я буду дослухатися та чути вас, а також пояснювати кожне своє рішення”, - Міністр Ганна Новосад привітала з початком нового навчального р

4 вересня 2019 року, Кабінет Міністрів України схвалив рішення про остаточний перехід на електронний обмін документами.

Зміни мають запрацювати уже з 1 жовтня, до того моменту державні органи повинні провести відповідні організаційні налаштування у системі обміну документами.

«Щомісяця державні органи надсилають один одному тисячі різних документів. Їх доставляють загальні та спеціалізовані поштові служби, бо це насправді тисячі документів. З 1 жовтня обмін документами відбуватиметься повністю в електронній формі. Це скоротить час на доставку і обробку кореспонденції, яка буде приходити через цифрові сервіси, а не доставлятися кур’єрами. Це перший крок до повноцінної цифровізації всього документообігу», – коментує рішення Уряду Дмитро Дубілет, Міністр Кабінету Міністрів України.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України