05. 09. 2019
04071 м. Київ, а/с 110
тел/факс (044) 207-12-58
тел.моб   (066) 346-08-46
home1 search contacts

“Я буду дослухатися та чути вас, а також пояснювати кожне своє рішення”, - Міністр Ганна Новосад привітала з початком нового навчального р

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

4 вересня 2019 року, Кабінет Міністрів України схвалив рішення про остаточний перехід на електронний обмін документами.

Зміни мають запрацювати уже з 1 жовтня, до того моменту державні органи повинні провести відповідні організаційні налаштування у системі обміну документами.

«Щомісяця державні органи надсилають один одному тисячі різних документів. Їх доставляють загальні та спеціалізовані поштові служби, бо це насправді тисячі документів. З 1 жовтня обмін документами відбуватиметься повністю в електронній формі. Це скоротить час на доставку і обробку кореспонденції, яка буде приходити через цифрові сервіси, а не доставлятися кур’єрами. Це перший крок до повноцінної цифровізації всього документообігу», – коментує рішення Уряду Дмитро Дубілет, Міністр Кабінету Міністрів України.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

Back to Top
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< вересня 2019 >
П В С Ч П С Н
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            