Фонд енергоефективності презентував програму модернізації житлового фонду України

3 вересня 2019 року відбувся повномасштабний запуск Фонду енергоефективності. Тепер кожен із 31,5 тисячі ОСББ України, які бажають зробити свої будинки більш енергоефективними, можуть взяти участь у Програмі комплексної модернізації багатоповерхівок «ЕНЕРГОДІМ».

«В Україні потреба в інвестиціях у енергоефективність будівель надзвичайно велика: близько 144 000 будинків, а це 80% усіх багатоквартирних будинків, потребують модернізації. Раніше держава здійснювала підтримку житлового фонду через програму «теплих кредитів», яка вирішувала проблему лише частково – замінити вікна чи утеплити фасад будівлі», – зазначила Міністр розвитку громад та територій Альона Бабак під час прес-конференції, присвяченої презентації програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім».

За її словами, ОСББ отримали від Фонду енергоефективності новий інструмент для комплексної енергомодернізації будинків – Програму «Енергодім». Програма на сьогодні має фінансування з Державного бюджету — у 2018 році було виділено 1,5 млрд грн та цього року передбачено 1,2 млрд грн, а також фінансову підтримку ЄС та уряду Німеччини у 100 млн євро.

«Стабільне фінансування, перевірка якості робіт на всіх етапах та комплексне утеплення будинків – це основні новели Фонду енергоефективності порівняно з програмою «теплих кредитів». Мешканці можуть обрати один із варіантів комплексних заходів: пакет «Легкий» – дозволить зменшити споживання теплової енергії в середньому на 20 %, пакет «Комплексний» – на 60% від поточного споживання, що зменшить витрати родин на оплату комунальних послуг», – додала Альона Бабак.

Діяльність Фонду фінансується з Державного бюджету України та за фінансової підтримки з боку ЄС та уряду Німеччини.

З 3 вересня 2019 року ОСББ можуть подавати заявки для участі в програмі «Енергодім» через усі відділення банків-партнерів, першим з яких став державний АБ Украгазбанк.

Юлія Головатюк-Унгуряну, директор Фонду енергоефективності наголосила: «Фонд, як інструмент фінансової підтримки енергоефективності для ОСББ, повинен стати національною історією успіху. Програма «Енергодім» — це механізм комплексної модернізації житлового фонду України. Реалізація програми дозволить українцям не лише економити на комунальних послугах та підвищити рівень енергоефективності житла, а й забезпечить дотримання міжнародних зобов’язань нашої держави у сфері енергоефективності, сприятиме зниженню рівня викиду парникових газів СО2 та впровадженню заходів з енергозбереження та ефективного використання енергетичних ресурсів».

Програма «Енергодім» передбачає часткове відшкодування витрат на заходи з енергоефективності у розмірі 40% вартості прийнятних заходів/робіт для пакету «Легкий» та 50% для пакету «Комплексний».

Перші 300 заявок отримають додатковий грант у розмірі 20%.

За словами керівника відділу програм допомоги «Економічна співпраця, енергетика, інфраструктура та навколишнє середовище» Представництва ЄС в Україні Йоганнеса Баура енергоефективність є одним з найважливіших і найуспішніших напрямків співпраці між Європейським Союзом та Україною. Довгоочікувані реформи в цій галузі дали змогу ЄС надати значну підтримку країні. Через Програму підтримки енергоефективності для України (EE4U) ми надали 104 мільйони на гранти та технічну допомогу Фонду енергоефективності. Це одна з найбільших існуючих зараз програм в Україні. І це показує, наскільки важлива для ЄС тема реформ у галузі енергоефективності.

Згідно із офіційною статистикою щороку в Україні втрачається близько 50 відсотків газу, що використовується для опалення житлового фонду.

Енергоефективність також вважається вагомою частиною зусиль уряду в боротьбі зі зміною клімату.

«Отримавши можливість інвестувати гроші в свою нерухомість через енергоефективні заходи, люди допомагають країні економити енергію, покращувати якість життя та створювати нові робочі місця на нових ринках енергоефективності. Ця ініціатива є частиною стратегії IFC підвищувати рівень життя в Україні», — зазначив керівник регіонального офісу IFC в Україні, Білорусі та Молдові Джейсон Пеллмар.

Довідково

Фонд енергоефективності надає підтримку об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) для впровадження енергоефективних заходів шляхом надання грантів та запровадження комплексних технічних рішень з врахуванням кращих європейських практик з енергомодернізації будівель.

Програма «Енергодім» передбачає часткове відшкодування витрат на заходи з енергоефективності у розмірі 40% вартості прийнятних заходів/робіт для пакету «Легкий» та 50% для пакету «Комплексний».

Передбачається досягнення середнього рівня економії споживання енергетичних ресурсів за сукупністю всіх проектів, що фінансуються в рамках цієї Програми принаймні у 20 %.

Програма «Енергодім» діє на всій території України, окрім тимчасово окупованих територій.

Діяльність Фонду фінансується за рахунок коштів Держбюджету України, фінансової підтримки ЄС та Уряду Німеччини.

Програма Фонду енергоефективності реалізовується у співпраці з Міжнародною фінансовою корпорацією – IFC, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH та Програмою розвитку ООН (ПРООН).

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України