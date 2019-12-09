На нових ділянках трас при в’їзді в населені пункти вже мають проектуватися засоби для зниження дорожнього трафіку

З 1 вересня в Україні набрали чинності нові зміни у державні будівельні норми щодо проектування доріг загального користування. Відповідно до них при новому будівництві та реконструкції існуючих трас на в’їздах у населені пункти мають обов’язково влаштовуватися спеціальні напрямні острівці для зниження дорожнього трафіку. За можливістю такі засоби безпеки мають передбачатися і під час капітального ремонту.

Це дозволить знижувати середню швидкість руху на дорогах при в’їздах в населені пункти, і, отже, зменшити кількість ДТП та аварій. Також це може сприяти покращенню умов пересування пішоходів, велосипедистів, громадського транспорту, загалом заспокоєнню транспортного трафіку.

“Ще одна важлива зміна для безпеки на трасах, яка почала діяти з 1 вересня цього року – спеціальні засоби заспокоєння трафіку при в’їздах в населені пункти. Це можуть бути напрямні острівці та інші технічні засоби на дорогах, які створюють штучні нерівності та вигини. Це дуже важливо розвивати і робити у нас в Україні, адже щороку за статистикою із близько 4 тис. людей, які гинуть внаслідок ДТП, 20% - саме з причини перевищення безпечної швидкості. Це потрібно змінювати”, - повідомив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе.

Він розповів, як це працює. “Наприклад, щоб об’їхати напрямний острівець, водій змушений загальмувати та підвищити свою увагу на дорозі. Напрямні острівці розміщуються за відсутності наземного пішохідного переходу на смузі руху у напрямку населеного пункту. Якщо ж пішохідний перехід присутній, у такому випадку проектується острівець безпеки для пішоходів згідно з вимогами ДБН “Вулиці і дороги населених пунктів”, - пояснив заступник Міністра.

Лев Парцхаладзе зазначив, що за основу цієї зміни був взятий європейський досвід, а саме європейська система «traffic calming», яка включає в себе комплекс заходів із дизайну доріг та створення штучних звужень та нерівностей з метою уповільнення дорожнього руху або зменшення кількості транспортних засобів. “В Україні вже є кілька прикладів впровадження таких нововведень. Наприклад, такі напрямні острівці за системою «traffic calming» встановлені у Полтавській області при в’їзді у місто Лохвиця”, - відмітив Лев Парцхаладзе.

Згідно зі змінами у ДБН, місця влаштування напрямних острівців та острівців безпеки для пішоходів необхідно облаштовувати відповідними технічними засобами. Також у змінах наведено конкретні схеми застосування і розрахунки щодо їх влаштування.

Зміни до ДБН В.2.3-4-2015 “Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво” розроблені ДП “ДерждорНДІ” і вступили в дію з 1 вересня 2019 року. Вони доступні за посиланням: https://bit.ly/2lTYV1i.

Державні будівельні норми (ДБН) – обов’язкові до виконання нормативні акти, які використовуються під час проектування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів, вулиць і доріг відповідно до їх призначення.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України