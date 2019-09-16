Уряд розглянув проект Держбюджету-2020 і вніс його до Верховної Ради

15 вересня, Уряд розглянув і затвердив проект Державного Бюджету на 2020 рік, який буде переданий до Парламенту вчасно відповідно до вимог законодавства.

«У нас було тільки два тижні, щоб опрацювати цей документ, тому це перший варіант. Він ґрунтується на макропоказниках, які були затверджені ще весною. За два тижні ми подамо до Парламенту Програму дій Уряду, поділимося своїми думками про те, як ми бачимо інструменти економічного зростання. За потреби Мінекономіки перегляне макропоказники і ми зробимо відповідні зміни», - коментує документ Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Водночас, як відзначає Прем'єр-міністр України, найважливіше - закласти в проект Держбюджету-2020 цілком інший, ефективний, підхід до принципів фінансування видатків.

«Ми дотримуємося принципу, що держави в економіці повинно ставати менше. Бюджет-2020 буде бюджетом ефективності, після якого буде бюджет економічного зростання. Ми плануємо зменшувати видатки на обслуговування державного апарату, бо багато державних грошей витрачається неефективно. Водночас цей Уряд не буде підвищувати податки, їх слід поступово зменшити. Але зробити рівними для усіх. Бо коли податки високі, але їх платять далеко не всі, то це меганесправедливо. І ми це змінимо», - підкреслив Олексій Гончарук.

Прем’єр-міністр підкреслив, що 2020 рік стане роком зміни акцентів, зокрема зростання державної підтримки для малого та середнього бізнесу, зокрема фермерів. «Ми змінили підхід у державній підтримці агросектору, замість дотувати великі підприємства - робимо акцент на підтримку для малих фермерів. Зокрема, плануємо компенсувати ставку по кредитах, щоб менші підприємства взяли активну участь і мали не гірші умови для купівлі земельних ділянок, коли запрацює ринок землі», - наголосив Прем'єр-міністр України.

Олексій Гончарук також додав, що 2019 рік стане останнім, коли відбувається щорічне планування бюджету. «Наша стратегія в тому, щоб з кожним роком державний борг ставав меншим. Для цього мало одного року - треба планувати це на середньо- та довгостроковий період. У цьому році ми востаннє приймаємо бюджет на один рік. Надалі ухваленню бюджету передуватиме ухвалення повноцінної 3-річної декларації», - коментує очільник Уряду.

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов додав, що досі макроекономічний прогноз розроблявся Мінекономіки один раз на рік. «Але ми маємо постійно прогнозувати розвиток економіки системно. У наступні кілька тижнів ми переглянемо структуру і спробуємо побудувати більш системний підхід до макроекономічного прогнозу», - сказав Міністр та додав, що можливо певні правки будуть внесені до показників.

Коментуючи документ, Міністр фінансів Оксана Маркарова відзначила: «Бюджет не тільки вчасний, він реалістичний, збалансований. Це бюджет, який дозволить підтримати макроекономічну стабільність, якої ми досягли, і на базі цієї стабільності зробити швидший ривок до економічного зростання».

ІНФОГРАФІКА Показники проєкту Державного Бюджету на 2020 рік

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