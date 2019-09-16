Плануємо рекордний обсяг фінансування дорожньої галузі у 2020 році – 74,4 млрд гривень, – Владислав Криклій

Проект Державного бюджету на 2020 рік, вчасно підготовлений та внесений Урядом до Верховної Ради, передбачає рекордний обсяг фінансування дорожньої галузі в обсязі 74,4 млрд гривень. Про це сьогодні, 16 вересня 2019 року, заявив Міністр інфраструктури Владислав Криклій.

«Дорожній фонд у 2020 році заплановано у розмірі 69,7 млрд гривень. Джерелами формування Державного дорожнього фонду визначено, зокрема, 100 % акцизного податку з пального і транспортних засобів та ввізного мита на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них. Курсова різниця вносить свої корегування у грошовий вимір цих 100%. Показники надходжень до Державного дорожнього фонду, закладені у проекті Державного бюджету на 2020 рік, ґрунтуються на прогнозі макроекономічних показників від травня 2019 року, який враховує курс 28,2 грн за долар США.

Додатковими джерелами наповнення Державного дорожнього фонду, відповідно до прийнятого 12 вересня 2019 року Верховною Радою України Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» щодо джерел формування державного дорожнього фонду» (№1063), передбачається визначити штрафи за недотримання габаритно-вагових норм. Вказані надходження від штрафів не враховувалися при розрахунку показників Державного дорожнього фонду, закладеного у проекті Державного бюджету на 2020 рік, оскільки процедурно це неможливо, але буде зроблено максимально швидко. Необхідно брати до уваги, що це проект Державного бюджету і дискусії щодо нього продовжаться вже у Верховній Раді України», – зазначив Міністр інфраструктури.

Кошти Дорожнього фонду у 2020 році заплановано спрямувати на:

розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення – 38,0 млрд грн;

будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам) – 22,2 млрд грн;

заходи із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм – 3,2 млрд грн;

виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, залученими державою під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування – 6,3 млрд грн.

Міністерство інфраструктури України