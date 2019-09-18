Уряд затвердив Положення про Міністерство цифрової трансформації

Кабінет Міністрів України затвердив постанову щодо діяльності Міністерства цифрової трансформації, яка також регламентує його повноваження та сфери компетенції. Відповідне рішення ухвалено під час засідання Уряду в середу, 18 вересня.

Згідно з прийнятим Положенням, новостворене Міністерство відповідатиме за формування та реалізацію державної політики у сфері цифровізації, відкритих даних, національних електронних інформаційних ресурсів та інтероперабельності, впровадження електронних послуг, електронних довірчих послуг тощо. Також Мінцифри займатиметься розвитком цифрових навичок громадян.

«Цифровізація – пріоритет державної політики, саме тому для формування та реалізації стратегії було створено профільне Міністерство. Ухвалене Положення дозволить нам у стислі терміни налагодити роботу Мінцифри», – наголосив Віце-прем’єр-міністр – Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Міністерство цифрової трансформації стає центральним засвідчувальним органом у сфері електронних довірчих послуг. Також до компетенції Міністерства відтепер належить розвиток широкосмугового доступу до інтернету, телекомунікаційних мереж та ІТ-індустрії.

Міністерство цифрової трансформації України