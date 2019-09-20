Землю зможуть купити лише громадяни України та українські компанії, – Олексій Гончарук

Українську землю зможуть купити лише українські громадяни та українські компанії. Про це заявив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час конференції щодо управління державними ресурсами «Земля як фактор розвитку українського села».

«В країні більше 30 років землею чомусь керує лише чиновник. Вам подобається? Мені ні. Я хочу, щоб землею керував простий українець, щоб селянин міг піти в банк, взяти кредит та міг інвестувати в свою землю. Саме тому ми відкриваємо ринок землі», – сказав Олексій Гончарук.

Він повідомив, що спочатку планувалося запустити відкритий ринок землі з липня наступного року. «Однак, проконсультувавшись з різними сторонами, ми вирішили відтермінувати старт. Тут і сезонність агросектору, і важливість для фермерів, власників паїв і селян мати певний запас часу, аби підготуватись до нових правил роботи. Тому реформа вступить у силу лише через рік – із 1 жовтня 2020 року», – пояснив Прем‘єр-міністр.

Він також анонсував створення Програми підтримки дешевих кредитів на купівлю земельної ділянки, обладнання чи техніки. Програма запрацює вже з 2020 року.

Олексій Гончарук пояснив, що сам продаж землі буде відбуватись виключно на публічних електронних торгах за стартовою ціною не нижче нормативної грошової оцінки (НГО). За бажання через електронні торги продати свою землю зможе і власник приватного паю.

«З-поміж інших проблем наразі залишається корумпованість такого органу, як Держгеокадастр. Цю проблему ми також вирішимо. Найближчим часом ми плануємо замінити керівництво цього органу. Держгеокадастр має працювати прозоро та відкрито – в інтересах громадян, а не окремих осіб», – додав Олексій Гончарук.

За словами Голови Уряду, захист прав аграріїв, фермерів та селян – головний пріоритет його команди.

Саме тому Уряд створив безкоштовну гарячу лінію – 1545, куди може подзвонити будь-який громадянин України для одержання консультацій з будь-якого питання стосовно земельної реформи.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України