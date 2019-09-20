Олексій Гончарук: Прозорість дій влади підвищить відповідальність – від держзакупівель до прийняття на службу

Ухвалені Верховною Радою законопроекти сприятимуть ефективності роботи влади, адже в значній мірі роблять більш відкритими її кроки, вдосконалюють механізми. На цьому наголосив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, коментуючи прийняті Верховною Радою законопроекти.

«Відповідальність починається з виконавців, і сьогоднішнє рішення дає можливість перезавантаження влади, приведення на державну службу ефективних управлінців. Новий формат – це не лише спрощення порядку прийняття на державну службу та звільнення з неї. Прийнятий законопроект №1066 підвищує відповідальність державних службовців за досягнення результатів їх діяльності», – прокоментував Олексій Гончарук.

Глава Уряду висловив впевненість, що новий закон унеможливить зловживання службовим становищем, уникнення відповідальності за бездіяльність та неналежне виконання своїх посадових обов’язків. Можливість контрактної державної служби дозволить залучити високопрофесійних людей.

Посилює відповідальність за порушення законодавства, зокрема для недобросовісних замовників, законопроект №1076, який вдосконалює механізм публічних закупівель через Prozorro.

«Прийнятий законопроект вводить персональну відповідальність за порушення законодавства у сфері закупівель та удосконалює механізм їх оскарження. Це дасть бізнесу ширші можливості для відстоювання своїх прав», - зазначив Олексій Гончарук.

Також закон гармонізує стандарти публічних закупівель з міжнародними стандартами. Окрім цього, документ врегульовує питання міжнародних закупівель ліків.

Спрощення фінансової реструктуризації боргів підприємств передбачає законопроект №1070. За словами Прем’єр-міністра, прийняття документа дозволить більш ефективно вирішити питання кількості проблемних кредитів, ризику банкрутств підприємств, які мають тимчасові проблеми з ліквідністю, але здатні відновити здорову економічну діяльність.

Законопроекти №1057 і №1072 запроваджують з 1 січня 2021 року нову об’єднану звітність з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) та податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), яка є більш уніфікованою з єдиним встановленим терміном подання.

«Ці законопроекти спрощують умови для ведення бізнесу. Об’єднання звітності з ЄСВ і ПДФО скорочує кількість звітів для платників податків – страхувальників та зменшує витрати часу бізнесу на складання самої звітності», – зазначив Олексій Гончарук.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада ухвалила:

законопроект №1070 «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення процедури проведення фінансової реструктуризації»;

законопроект №1057 «Про внесення змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб»;

законопроект №1072 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб»;

законопроект №1076 «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель»;

законопроект №1066 «Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади».

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України,