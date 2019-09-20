Міністр фінансів Оксана Маркарова представила в Парламенті проект Державного бюджету України на 2020 рік

20 вересня на пленарному засіданні Верховної Ради України Міністр фінансів Оксана Маркарова представила проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік».

У своєму виступі вона нагадала, що «Державний бюджет – це не декларації і не набір побажань, це головний фінансовий документ країни, який базується на макроекономічному прогнозі та дуже чітких розрахунках кожної цифри, яка закладена в документ, який ми з вами будемо опрацьовувати прозоро і ефективно відповідно до повної процедури бюджетного розгляду з єдиною метою – вчасно ухвалити документ, який допоможе нам досягнути наших цілей: максимально прискорити зростання економіки та перехід цього зростання у зростання добробуту громадян».

Міністр підкреслила, що документ, презентований сьогодні в Парламенті, є реалістичним і збалансованим. Він передбачає фінансування важливих пріоритетів держави, дозволяє підвищити обороноздатність та профінансувати важливі зобов’язання держави, які включають як соціальні виплати, так і виплати за державним боргом, але він не є остаточним і буде суттєво допрацьований до другого читання.

«Відкриття ринку землі, старт концесій та приватизації, наведення ладу на митниці та полегшення податкового адміністрування, а також дерегуляція в трудових відносинах сприятимуть збільшенню інвестицій, збільшенню експорту, підвищенню продуктивності і, як результат, стрімкому прискоренню ВВП України. Законопроекти, які ВРУ ухвалює зараз – і економічні, і, що особливо важливо, щодо реформи правоохоронних органів та посилення верховенства права і судової реформи саме про це. Сподіваємося, що їх ухвалення знайде відображення в макропрогнозах і відповідно в бюджеті», – сказала Оксана Маркарова.

Трохи деталей проекту Державного бюджету до першого читання

Доходи (1 079,5 млрд грн)

Вперше разом з бюджетом не подані зміни до Податкового кодексу, всі доходи базуються виключно на чинній податковій базі.

Уряд планує подати, відповідно до доручення Президента, законопроекти про гральний бізнес та про легалізацію виробництва бурштину. Якщо ці закони будуть схвалені та підписані до другого читання Держбюджету, то доходи можуть бути враховані в проекті Держбюджету на 2020 рік.

Видатки (1 170 млрд грн)

У фокусі Держбюджету-2020 безпека та оборона, інфраструктура і дороги та розвиток людського капіталу (реформи освіти та медицини).

Видатки на національну безпеку і оборону становлять 245,8 млрд гривень, що на 33,8 млрд більше, ніж у 2019 році. Це становитиме 5,4% від ВВП, що вище обов'язкового законодавчо визначеного мінімуму у 5%.

При цьому для Ради національної безпеки і оборони зарезервовані по загальному фонду додаткові кошти на безпеку і оборону у сумі 28,0 млрд грн за бюджетною програмою 6501060, які будуть розподілені між 15 розпорядниками коштів окремим рішенням РНБО.

Видатки Державного бюджету на освіту заплановано у сумі 136,4 млрд грн, що на 7,7 млрд грн більше, ніж у 2019 році.

На освітню субвенцію закладено 77,5 млрд грн.

На підтримку Нової української школи – 1,4 млрд грн.

На розвиток закладів вищої освіти – 0,25 млрд грн.

На інклюзивну освіту – 0,5 млрд грн.

На створення 50 сучасних навчально-практичних центрів з підготовки робітників – 0,1 млрд грн

Вперше у проекті Державного бюджету України на 2020 рік передбачено видатки на розвиток закладів вищої освіти в обсязі близько 0,3 млрд гривень. Ці кошти буде спрямовано в Фонд розвитку вищої освіти на лабораторії та освітній простір найкращим закладам вищої освіти або закладам за пріоритетними напрямками.

Загальні видатки на охорону здоров’я становлять 108 млрд грн, що на 9,8 млрд більше, ніж у 2019 році.

З квітня 2020 року медреформа розпочнеться на вторинному (спеціалізованому) та третинному (високоспеціалізованому) рівнях медичної допомоги. Отже, з квітня 2020 року медичні заклади цих рівнів будуть фінансуватись за договорами, укладеними з Національною службою здоров’я України: сума фінансування залежатиме від обсягу наданої закладами медичної допомоги.

На реалізацію програми медичних гарантій враховані видатки в обсязі 72,1 млрд грн для:

первинної медичної допомоги з урахуванням збільшення кількості населення, яке заключило декларацію з лікарем;

реімбурсації вартості лікарських засобів з урахуванням збільшення кількості пацієнтів, які отримають ліки за кошти державного бюджету або з незначною доплатою;

екстреної медичної допомоги за новою організаційною моделлю, спроможною забезпечити вчасне, якісне та ефективне реагування на випадки невідкладних станів;

вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) амбулаторної та стаціонарної медичної допомоги з урахуванням пріоритетних послуг та станів;

паліативної медичної допомоги та медичної реабілітації.

Витрати на розвиток культури та інформаційну сферу становлять 8,6 млрд грн

На підтримку вітчизняного кінематографа та здійснення Українським культурним фондом заходів з підтримки проектів – 1,3 млрд грн.

На продовження робіт з будівництва об'єктів загальнодержавного значення – 0,5 млрд грн.

На розвиток музейної та бібліотечної справи, збереження історико-культурної та архітектурної спадщини – 1,1 млрд грн.

На забезпечення діяльності Українського інституту книги, підтримку книговидавничої справи та популяризацію української літератури в світі – 0,1 млрд грн.

На розвиток суспільного мовлення України - 2 млрд грн.

На розвиток дорожньої інфраструктури передбачено 74,4 млрд грн, що на 19,3 млрд більше, ніж у 2019 році.

Борг

Виплати за боргом залишаються високими і становлять більше третини доходів. Так, платежі за державним боргом у 2020 році становитимуть близько 438,1 млрд грн, з яких обслуговування державного боргу – 145,2 млрд грн; погашення державного боргу – 292,9 млрд гривень.

Співпраця з МФО

На 2020 рік також заплановано залучити 22 662 млн гривень для реалізації спільних з іноземними державами, фінансовими установами і міжнародними фінансовими організаціями інвестиційних проектів.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України