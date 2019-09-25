Прем’єр-міністр доручив до кінця тижня розробити дієвий план підвищення безпеки на дорогах

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук доручив Міністру інфраструктури Владиславу Криклію до кінця цього тижня розробити дієвий план підвищення безпеки на автошляхах.

Окрім цього, Уряд утворив спеціальну комісію з технічного розслідування дорожньо-транспортних пригод, що сталися 21 та 22 вересня в Одеській та Житомирській областях. За результатами роботи Урядова комісія надасть розгорнутий висновок щодо причин ДТП до 30 жовтня.

Прем’єр-міністр наголосив, що наразі важливо не лише з’ясувати всі об’єктивні причини аварій, які сталися, але паралельно робити все для того, щоби максимально мінімізувати ризики виникнення подібних ситуацій на наших дорогах.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України