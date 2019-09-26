25 вересня Уряд схвалив зміни до Закону «Про добровільне об’єднання територіальних громад», які відкривають можливість прискорити формування перспективних планів спроможних громад.

Законопроектом пропонується:

- доповнити перелік умов добровільного об’єднання територіальних громад вимогою щодо здійснення цього процесу відповідно до перспективних планів формування територій громад у регіонах України;

- спростити механізм затвердження перспективних планів формування територій громад шляхом виключення стадії їх схвалення відповідними обласними радами.

Довідково

Станом на 20 вересня 2019 року, внаслідок блокування на обласному рівні процесу розробки та/або схвалення перспективних планів, відсутній перспективний план формування територій громад Закарпатської області. Перспективними планами формування територій громад покрито менше 40% території Одеської області, Київської області – трохи більше 54%, Вінницької – 76%, Черкаської – майже 75%.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України