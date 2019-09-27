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Переговори про нову програму МВФ перебувають в активній фазі

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Місія МВФ під головуванням Рона Ван Родена розпочала свою роботу у Києві 12 вересня і продовжує зустрічі з урядовцями згідно з розкладом. Переговори між Україною та МВФ перебувають в активній стадії. На сьогодні залишається чинною 14-місячна програма stand by. Її було розроблено як перехідну програму для сприяння макроекономічній стабільності України в період двох виборів: президентських та парламентських.

За час свого перебування в Києві у вересні 2019 року місія МВФ ознайомилася зі станом справ в Україні, планами Уряду на найближчі кілька років та побажаннями щодо подальшої співпраці з Фондом. Порядком денним можливої підтримки з боку МВФ може стати Програма дій Уряду, яку буде презентовано Кабінетом Міністрів 29 вересня 2019 року.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

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