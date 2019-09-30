30. 09. 2019
04071 м. Київ, а/с 110
тел/факс (044) 207-12-58
тел.моб   (066) 346-08-46
home1 search contacts

Розширена відповідальність виробника повинна запрацювати в Україні негайно, – Альона Бабак

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

Законопроект «Про упаковку та відходи упаковки» має бути винесено на розгляд Парламенту якнайшвидше. Це стане першим кроком у реалізації Національного плану та Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року. Про це сказала Міністр розвитку громад та територій України Альона Бабак під час київського муніципального Форуму з питань поводження з побутовими відходами.

«В Україні питання роздільного збирання побутових відходів наразі не повсюдне лише через те, що не має інструмента фінансування цих заходів. Звичайно, треба починати з себе, але роздільний збір усе ж таки має запроваджуватись не на волонтерстві, а на законах і чітких вимогах до виробників товарної продукції в упаковці. З щорічним доведенням показників, скільки у відсотках, кілограмах чи тонах має бути тої чи іншої упаковки передано на утилізацію чи переробку. Держава в кожному випадку має контролювати дотримання цих показників. Саме розширена відповідальність виробника повинна запрацювати в Україні негайно», – наголосила вона.

Міністр зауважила, що розширена відповідальність виробника – це додаткові кошти, які виробник вітчизняної і іноземної товарної продукції в упаковці повинен спрямувати на організацію роздільного збирання побутових відходів у населених пунктах.

«Це буде першим кроком, який зрушить справу з мертвої точки. Я сподіваюсь, що політична воля буде і в Парламенті, і в суспільстві для того, щоб ми перейшли до системи роздільного збирання побутових відходів», — сказала Альона Бабак.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Back to Top
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< вересня 2019 >
П В С Ч П С Н
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            