Кабінет Міністрів України опублікував Програму дій Уряду

Уряд оприлюднив Програму дій, яка визначає цілі та пріоритети діяльності протягом наступних п’яти років.

Серед основних напрямів роботи Уряд визначив розвиток людського капіталу та економіки, євроінтеграцію, безпеку та рівень комфорту життя громадян.

Держава постійно інвестуватиме в науку, освіту й культуру й створюватиме якісний і доступний сервіс для людей.

Уряд планує зростання економіки на 40%, що дозволить створити 1 млн нових робочих місць, встановити прожитковий мінімум на рівні 4,2 тис. грн.

Окрім цього, #УрядТехнократів прагне, щоб витрати кожної родини на комунальні послуги не перевищували 15% її доходу.

Одним із маркерів ефективної робити встановлюється приїзд «швидкої» або поліції протягом 10 хвилин у місті та 20 – поза його межами.

Програма Уряду передбачає реконструкцію та зведення 24 000 км доріг та переведення в он-лайн 100% державних послуг.

Повний текст Програми діяльності Уряду – за посиланням: https://program.kmu.gov.ua.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України