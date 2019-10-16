Уряд прийняв рішення відтермінувати вступ у дію постанови № 815 «Про затвердження Порядку в’їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях і виїзду осіб, переміщення товарів з таких територій».

З 29 жовтня згідно з цією постановою, зокрема мали змінитися правила перетину контрольно-пропускних пунктів між тимчасово окупованими територіями та підконтрольними українській владі для дітей віком до 14-ти років. А саме за новими правилами при перетині лінії розмежування діти повинні були б мати закордонний паспорт.

Отримавши численні звернення громадян та проаналізувавши ситуацію, Мінветеранів прийняло рішення про необхідність відтермінувати вступ у дію цих правил.

Тож під час засідання Уряду вступ у дію постанови № 815 призупинено на 30 днів, тобто до 28 листопада цього року.

Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України