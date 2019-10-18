Уряд підтримує заборону використання пластикових пакетів

Щоб мінімізувати шкоду для природи, у Парламенті зареєстрували законопроект 2051-1 про обмеження обігу пластикових пакетів на території України. 16 жовтня цей законопроект розглядали на профільному Комітеті з питань екологічної політики та природокористування й погодили його. Міністерство енергетики та захисту довкілля підтримує обмеження обігу пластикових пакетів на території України. А також працює над розробкою закону про заборону одноразових виробів із пластику.

Що підтримали на Комітеті?

Усі пакети, в залежності від характеристик, ділитимуться на види. У об’єктах роздрібної торгівлі та об’єктах ресторанного господарства забороняється розповсюджувати надлегкі пластикові пакети, легкі та оксо-розкладні. Але є виняток – надлегкі пластикові пакети, визначених розмірів, можна використовувати як первинну упаковку для свіжої риби і м’яса, льоду, а також сипучих продуктів.

Пластикові пакети, що не відповідають встановленим цим Законом вимогам, мають бути утилізовані, але не за рахунок виробника, а того – хто їх придбав для торгівлі.

Хто контролюватиме дотримання норм Закону?

Перевірятимуть виконання Закону центральні органи виконавчої влади, що реалізовують державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів. Цей Орган зобов'язаний повідомляти суб’єктам господарювання, що розповсюджують пластикові пакети, про розгляд справ про порушення ними вимог законодавства не менше ніж за п'ять робочих днів до дати розгляду справи.

Які країни уже заборонили пластикові пакети?

Уряди 33 країн запровадили повну заборону, а ще 53 країни – часткову заборону або ж значний податок на використання пластикових пакетів. Найперше заборону запровадили у Сингапурі, де на початку 2000-х років відбулися масштабні повені, спричинені «пластиковим забрудненням». В Англії, приміром, використовуються пакети, які розкладаються від 20 діб до 4 років із мінімальною шкодою для довкілля. А ось Данія запровадила високі податки на роздавання у магазинах пластикових пакетів, що на 90% знизило їх використання. Тоді як у Фінляндії вирішили розмістити у торговельних мережах автомати для збору пластикових пакетів і відправляти їх на переробку.

Міністерство енергетики та захисту довкілля України