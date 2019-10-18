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Уряд створює Координаційну раду з питань розвитку мікро- та малого підприємництва

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Кабінет Міністрів України створює Координаційну раду з питань розвитку мікро- та малого підприємництва, до якої буде залучено представників громадських організацій, що представляють інтереси малого бізнесу.

«Це буде нашим спільним майданчиком для діалогу – шукатимемо компроміси для комфортного ведення бізнесу в Україні. Це буде лише на користь нашій економіці», – зазначив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

За дорученням Президента України Уряд у двотижневий строк внесе на розгляд Верховної Ради України законопроекти, які змінять умови перебування ФОП на першій групі: збільшать річний ліміт доходу (зараз 300 тис. грн), дозволять використовувати найману працю та розширять перелік видів діяльності.

Крім того, буде запропоновано:

– пом’якшення відповідальності всіх груп ФОПів за подання звітності по РРО;

– дворічний мораторій на перевірку ФОПів усіх категорій, крім «ризикових»;

– забезпечення доступності вже з 1 січня 2020 року безкоштовних програмних РРО для тестування.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

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