Ліси, незареєстровані землі, природно-заповідний фонд, – Держгеокадастр почав вносити дані до реєстру

Сьогодні Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук провів нараду за результатами роботи Держгеокадастру.

У стислі терміни на кадастрову карту нанесли нові інформаційні шари – «Незареєстровані землі», «Ліси», «Природно-заповідний фонд».

Окрім цього, представлено законопроект «Про Національну інфраструктуру геопросторових даних», який передбачає безкоштовний доступ до інформації за принципом open data. Більше того, створять «єдине вікно» для управління природними ресурсами, економії бюджетних коштів та розвитку територій. Це дозволить посилити громадський контроль за діяльністю держави та збільшить довіру громадян до влади.

За підрахунками, Національна інфраструктура просторових даних сприятиме додатковому приросту ВВП в межах 0,2-0,6%.

«Ми лише розпочали наводити лад у всіх кадастрах, більшість яких створюємо фактично «з нуля». Відкритий Державний земельний кадастр має запрацювати вже найближчим часом, а дані з нових інформаційних шарів повинні охопити всю територію України. Тож активно працюємо далі», - наголосив Прем’єр-міністр.

За його словами, єдина система державних кадастрів дозволить ефективно управляти природними ресурсами, зокрема припинити дублювання функцій різних відомств.

Насамкінець Глава Уряду доручив фахівцям розробити ортофотоплани та цифрову топографічну карту України.

Довідково

Що саме нанесено на карту?

- «Ліси» (територія Вінницької області – інші регіони з’являтимуться поступово);

- «Природно-заповідний фонд» (125 об’єктів державного значення);

- «Незареєстровані землі» (охоплює всю територію України).