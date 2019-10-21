Уряд затвердив Державну програму розвитку українських Карпат до 2022 року та ухвалив низку кадрових рішень

20 жовтня 2019 року, на своєму засіданні Кабінет Міністрів України затвердив Державну програму розвитку регіону українських Карпат на 2020-2022 рік. Програма спрямована на покращення соціального та економічного розвитку українських Карпат, підвищення транспортної доступності окремих гірських територій та включає широке коло питань: побудова доріг, створення нових робочих місць, розвиток туризму в регіоні Карпат, зокрема Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської і Чернівецької областей.

Крім того, Уряд схвалив зміни до постанови, які спрощують призначення житлових субсидій дитячим будинкам сімейного типу, військовослужбовцям, громадянам, старшим 60 років. Зокрема, дитячі будинки сімейного типу можуть отримати субсидію на понаднормову площу будинків, а придбаний ними автомобіль не призведе до втрати субсидії тощо.

Уряд також змінив порядок координації роботи центральних органів державної влади та Уряду. Зокрема, діяльність Державної служби з питань праці буде координуватися через Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Державна служба статистики - через Міністра Кабінету Міністрів.

Крім того, Уряд погодив об'єднання регіональних відділень Фонду державного майна, щоб оптимізувати структуру, скоротити витрати на утримання регіональних відділень Фонду та водночас підвищити ефективність приватизації через покращення координації відділень.

Уряд на своєму засіданні ухвалив низку кадрових рішень.

Зокрема, призначив Новак Наталію Василівну виконувати обов'язки Голови Національного агентства з питань запобігання корупції.

Уряд також призначив:

Божка Миколу Петровича на посаду першого заступника Голови Державної служби морського та річкового транспорту;

Ігнатовського Сергія Юрійовича на посаду заступника Голови Фонду державного майна України.

Тимчасово покладено виконання обов’язків Голови Державного агентства інфраструктурних проектів на Потапова Олега Леонтійовича.

Відсьогодні Уряд звільнив:

Петренка Дмитра Сергійовича з посади Голови Державної служби морського та річкового транспорту;

Барінова Дмитра Анатолійовича з посади першого заступника Голови Державної служби морського та річкового транспорту;

Балибердіна Дмитра Олександровича з посади заступника Голови Державної служби морського та річкового транспорту;

Асташева Євгена Вікторовича з посади заступника Голови Фонду державного майна.

Крім того, Уряд погодив призначення кандидатур на посади керівників та їхніх заступників в обласні державні адміністрації:

Голови Київської ОДА Чернишова Олексія Михайловича;

Голови Кіровоградської ОДА Балоня Андрія Богдановича;

Голови Луганської ОДА Гайдая Сергія Володимировича;

Голови Харківської ОДА Кучера Олексія Володимировича;

Голови Чернігівської ОДА Прокопенка Андрія Леонідовича;

заступника Голови Донецької ОДА Клюшнікова Дениса Геннадійовича;

заступника Голови Дніпропетровської ОДА Скрипніка Максима Володимировича;

першого заступника Голови Запорізької ОДА Федорова Івана Сергійовича.

Водночас Уряд погодив звільнення з посади:

Голови Київської ОДА Бно-Айріяна Михайла Кареновича;

Голови Луганської ОДА Комарницького Віталія Мар’яновича.

Також Уряд погодив призначення виконуючим обов’язки директора державного підприємства «Укрхімтрансаміак» Немчинова Максима Олександровича.

Уряд також оголосив конкурс на зайняття посади Голови Морської адміністрації та вніс зміни до складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України