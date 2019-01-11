Державним реєстраторам, які сприяли рейдерству, анулюють доступ до держреєстрів довічно

Реєстратор, який без будь-яких належних документів, з порушенням територіальності свідомо здійснює захоплення власності, має раз і назавжди бути позбавлений доступу до реєстраційних дій. На цьому наголосила заступник Міністра юстиції з питань державної реєстрації Ольга Оніщук.

«Розглядаючи скарги на дії державних реєстраторів, які призвели до незаконного заволодіння майном і бізнесом, Антирейдерська комісія одразу застосовує найжорсткішу санкцію – анулювання доступу до держреєстрів довічно», – підкреслила Ольга Оніщук.

За її словами, зміни, які наразі запроваджуються у сфері державної реєстрації, спрямовані на поєднання доступності реєстраційних послуг з повною захищеністю нерухомого майна та бізнесу від рейдерських схем. План нової команди Міністерства передбачає як негайні кроки, наприклад, позбавлення акредитованих суб’єктів права здійснювати реєстраційні дії, так і зміни, які слід реалізувати до 2020 року та на кілька років вперед.

«Останнє стосується електронного нотаріату, взаємодії всіх державних реєстрів, наповнення цих реєстрів даними, ідентифікації особи тощо – те, чого не можна зробити за лічені місяці. Що ж до нагальних кроків, як показала практика, найбільше зловживань було з боку акредитованих суб'єктів. Статистика свідчить, що зі 100% зловживань на нотаріусів і державних реєстраторів в органах місцевого самоврядування (окрім сільрад) припадає 2 і 5%, решта – це зловживання комунальних підприємств. Нещодавно прийнятий Закон № 159-ІХ повністю позбавляє їх прав на здійснення реєстраційних дій», – заявила Ольга Оніщук.

Водночас вона зазначила, що одним із реально ефективних кроків, направлених на очищення рядів реєстраторів, стала нещодавно проведена верифікація. Для цього кожний реєстратор мав прийти до відповідного підрозділу ДП «НАІС» з паспортом та електронним ключем.

«Абсолютна більшість нотаріусів пройшли верифікацію. Щодо інших реєстраторів – то маю зазначити, що верифікація виявилася ефективним інструментом очищення їх лав. Маю надію, що вже цей практичний крок значно знизить рівень рейдерства в Україні», – додала заступник Міністра.

Міністерство юстиції України