Владислав Криклій розповів про забезпечення утримання доріг взимку

Ми готові забезпечити утримання доріг у зимовий період. Про це заявив сьогодні, 31 жовтня 2019 року, Міністр інфраструктури Владислав Криклій під час короткого брифінгу.

«Ми доповідаємо про нашу готовність до зимового сезону сьогодні, у день першого снігу. Ми до нього готові. Працюватиме техніка, яка вироблена в Україні, обладнана та доукомплектована спеціальними снігоприбиральними елементами німецького виробництва schmidt. 67 КрАЗів вже будуть мандрувати Україною, забезпечувати прибирання під час зимового сезону. У нас повна готовність, є весь необхідний фрикційний матеріал, сіль, пісок, хімія для того, щоб ми могли забезпечити належним чином зимовий сезон, щоб не було заторів та небезпеки для наших громадян і автівок. Всього 4600 одиниць техніки по всій Україні, які в цей сезон забезпечать належне утримання та експлуатацію доріг. Чим важлива передача цих КрАЗів? Ще рік тому Укравтодором було підписано договір з компанією КрАЗ, було передано аванс – і протягом року жодного авто не було поставлено. Контракт вже був у стані зірвання, але ми переконали, що необхідно забезпечити і виконати всі вимоги перед державою, щоб снігоприбиральна техніка вчасно до зимового сезону була готова і поставлена», – заявив Владислав Криклій.

Керівник Укравтодору Олег Федоренко повідомив, що передбачаються ділянки для тимчасової зупинки в разі негоди – понад 800 майданчиків підготують у смугах відведення доріг. А на дорогах державного значення встановлять 7 тисяч погонних метрів снігозатримуючих щитів. Технічна сіль та інші фрикційні матеріали заготовлені на 100% від запланованої кількості. Укравтодор також залучатиме до утримання доріг потужні будівельні компанії, які мають достатній ресурс для боротьби з негодою.

Ситуацію контролюватиме міжвідомчий штаб Укравтодору, у складі якого представники Нацполіції, ДСНС, асоціацій перевізників та Укртрансбезпеки.

Міністерство інфраструктури України