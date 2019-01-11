Парламент підтримав урядові ініціативи про виділення 1 млрд грн шахтарям

Верховна Рада підтримала зміни до закону про Держбюджет-2019. За урядовий законопроект проголосував 291 народний депутат.

Парламент підтримав пропозицію Уряду про виділення 1 млрд грн на вирішення гострих проблем вугледобувної галузі, виплати заробітної плати шахтарям.

«Ми підвищуємо витрати на соціальні питання. Серед них – на зарплати шахтарям, на реабілітацію, на вирішення житлових питань учасників АТО», – зазначив Олексій Гончарук.

Нагадаємо, 28 жовтня Уряд розширив програму будівництва доступного житла. Йдеться про додаткові 300 млн грн, які до кінця 2019 року дозволять збудувати доступне житло в приміських районах Києва, Дніпра, Львова, Одеси, Харкова для близько 950 сімей, з яких 700 сімей внутрішньо переміщених осіб та близько 200 сімей учасників АТО/ООС.

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