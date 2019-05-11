Уряд на позачерговому засіданні ухвалив проект Бюджету-2020 до другого читання.

«Сьогодні ми ухвалили проект Бюджету-2020 до другого читання, опрацювавши висновки Верховної Ради. Враховуючи рішення РНБО та комісії щодо розподілу коштів на інвестпроекти, Бюджет ухвалено з доопрацюванням. Ми завершимо і якнайшвидше передамо документ до Верховної Ради. Для нас важливий широкий діалог з нашими колегами в Парламенті та Президентом, тому відзавтра ми будемо обговорювати проект Бюджету. І, звичайно, після подачі ми представимо людям головний фінансовий документ країни», — зазначила Міністр фінансів Оксана Маркарова.

Окрім цього, Уряд скоротив граничну чисельність працівників райдержадміністрацій (РДА). Це зумовлене тим, що внаслідок реформи децентралізації функції РДА активно переходять до об’єднаних територіальних громад.

Рішення Уряду дозволить оптимізувати роботу таких райдержадміністрацій та зменшити витрати бюджетних коштів, які можуть бути спрямовані на розвиток громад на відповідних територіях.

Також міністри зобов'язали усі державні установи виплачувати кошти на відрядження працівників у безготівковій формі. Це дозволить скоротити кількість паперових документів та заощадити мінімум 60 млн гривень на рік.

Крім того, Уряд визначив порядок відбору до складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби представників громадських об'єднань та закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку у сфері публічного управління та адміністрування. Рішення сприятиме прозорості та відкритості конкурсів на найвищі державні посади.

На засіданні Кабінет Міністрів також схвалив низку кадрових рішень.

Зокрема, призначив Масліченка Сергія Олександровича заступником Міністра енергетики та захисту довкілля.

Уряд також оголосив конкурси на посади:

Державних секретарів Мінекоенерго та Мінрегіону, Голови Державної екологічної інспекції, посади заступника Голови Державної фіскальної служби.

Уряд звільнив з посади Голови Державного космічного агентства Дехтяренка Павла Глібовича та оголосив конкурс на зайняття посади Голови Державного космічного агентства.

Уряд також тимчасово поклав виконання обов’язків генерального директора Державного авіаційного підприємства «Україна» на Пономаренка Олександра Вікторовича.