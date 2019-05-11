Бюджет Міноборони у 2020 році стане найбільшим з часів незалежності України

Бюджетні асигнування Міністерству оборони на 2020 рік буде збільшено за майже усіма статтями. На цьому сьогодні, 5 листопада, наголосив Міністр оборони України під час презентації проєкту Державного бюджету на 2020 рік до другого читання.

«Головна мета оборонного відомства – це розвиток Збройних Сил України, тому відсоток бюджету суттєво зріс і має стати найбільшим бюджетом з часів незалежності України», – зазначив Міністр оборони.

Він повідомив, що проєктом Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» на національну безпеку та оборону передбачено видатки в розмірі 245,8 млрд грн, що становить 5,45% ВВП та відповідає вимогам документів стратегічного планування. Ці видатки порівняно з 2019 роком (212,0 млрд грн) збільшено на 33,8 млрд грн, або ж на 16%, та згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 2 листопада 2019 року передбачено спрямувати на:

135,5 млрд грн (3% ВВП) – на оборону;

110,3 млрд грн (2,45% ВВП) – на безпеку.

«Спланований бюджет оборонного відомства має стати найбільшим за роки незалежності і разом з кошторисом для Головного управління розвідки (3,5 млрд), Держспецтрансслужбою (1,4 млрд) та державними гарантіями (9 млрд) складе 130 млрд грн», – повідомив керівник оборонного відомства.

Андрій Загороднюк також наголосив, що для Міністерства оборони України основний пріоритет залишається незмінним – це відновлення та розвиток об'єктів інфраструктури, закупівля, модернізація та ремонт ОВТ, набуття необхідних спроможностей, що відповідатимуть критеріям членства в НАТО.

Міністерство оборони України