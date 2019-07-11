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Уряд виділив кошти на купівлю 822 поліцейських авто для сільської місцевості

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6 листопада Кабінет Міністрів України на своєму засіданні виділив кошти на купівлю 822 поліцейських авто спеціально для маленьких міст та сільської місцевості. Рішення Уряду дозволить вже у 2020 році підвищити швидкість реагування поліції на виклики громадян у малих містах та селах. Проект охопить майже 30 тисяч маленьких міст України, де проживає близько 28 мільйонів громадян, та передбачає у 2020 році ще 3200 офіцерів громади для роботи в ОТГ.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

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