Мінрегіон підготував Методику розроблення схем теплопостачання населених пунктів

Міністерство розвитку громад та територій України підготувало Методику розроблення схем теплопостачання населених пунктів України, завдяки якій планується захистити, там де потрібно, систему централізованого теплопостачання. Про це сказала Міністр розвитку громад та територій України Альона Бабак під час науково-практичної конференції: «Необхідність та перспективи збереження централізованого теплопостачання в Україні», яка проходила в рамках XV Міжнародного конгресу «Інституційні та технічні аспекти реформування житлово-комунального господарства -2019».

«Збереження та розвиток системи централізованого теплопостачання міст є пріоритетним питанням для Мінрегіону. Адже ми не хочемо бути заручниками газових систем. І не можемо зруйнувати дороговартісні системи мережі для того, щоб потім їх знову прокладати. Методика містить покрокове визначення рекомендаційних алгоритмів, що потрібно для обчислення оптимальності переходу на децентралізовані системи там, де це потрібно, а де необхідно залишати зони централізації. Очікуємо, що її буде затверджено вже до кінця року», – зазначила Міністр.

Міністерство розвитку громад та територій України