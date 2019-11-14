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Верховна Рада проголосувала за лібералізацію українського ринку землі

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Парламент зробив перший крок для запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення. Верховна Рада 240 голосами ухвалила в першому читанні проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення» №2178-10.

«13 листопада — день, який увійде в історію України. Народні депутати проголосували за лібералізацію українського ринку землі. Закінчується епоха, де народу — мораторій, а «своїм людям» — усе, - зазначив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук. - Нарешті ми можемо здійснити перехід від феодалізму до реальних ринкових відносин, як повноцінна, розвинута країна. Українці мають право вільно розпоряджатися своїм майном!»

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

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