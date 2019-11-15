В Україні створять Єдину державну електронну систему у сфері будівництва

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва» № 199-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 17 жовтня 2019 року.

«В Україні започатковані системні зміни щодо надання електронних послуг. Створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва – це насамперед повна прозорість, скорочення термінів надання адміністративних послуг та покращення їх якості, і, звісно, зниження корупційних ризиків», - наголосив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук, коментуючи важливість нового Закону.

Законом, зокрема, передбачено створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва у складі містобудівного кадастру, що об’єднає у спільному інформаційному ресурсі всі дані про ринок будівництва. Інформація, яка міститься в базі системи (крім персональних даних), буде доступною через портал електронної системи.

Для отримання адміністративних та інших передбачених законом послуг у сфері будівництва можна буде подавати документи в електронній формі, а також одержувати такі послуги в електронній формі. Крім того, за допомогою електронної системи можна буде здійснювати оплату адміністративних послуг у галузі будівництва та штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності.

Відповідно до Закону також передбачається скорочення переліку документів, що подаються для отримання адміністративних послуг у сфері будівництва; запроваджується ідентифікатор об’єкта будівництва та завершеного об’єкта, який буде незмінним протягом життєвого циклу об’єкта, і єдиний порядок присвоєння та зміни адрес об’єктів нерухомого майна.

Передбачається, що реалізація норм Закону сприятиме підвищенню позиції України у рейтингу легкості ведення бізнесу Світового банку Doing Business за напрямом «Отримання дозволу на будівництво».

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України