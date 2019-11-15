Прем'єр-міністр України доручив забезпечити швидку та прозору приватизацію до кінця 2019 року

14 листопада Прем'єр-міністр Олексій Гончарук доручив міністерствам та іншим центральним органам влади прискорити підготовку і вже цього року передати не менш як 500 об'єктів до Фонду державного майна України на приватизацію.

“Приватизація - це дуже важливий антикорупційний фактор, бо на державних підприємствах прибутки “приватизували” уже давно, а збитки регулярно залишали державі. Чим більше об'єктів вдасться реалізувати, тим менше буде позичати держава. Отже, приватизація - це швидкість і довіра, тому все має проходити прозоро”, - підкреслив Прем'єр-міністр України.

Олексій Гончарук наголосив, що приватизація є важливим суспільним процесом, тому всі процедури підготовки та продажу майна повинні відбуватися на відкритих конкурсних процедурах.

“До 31 грудня 500 підприємств треба передати до Фонду держмайна так, щоб суспільство бачило прозорі конкурсні процедури. Потрібно знайти незалежних професійних радників, очистити наявне майно від усіх корупційних інтересів, кримінальних справ, штучних боргів. Так, щоб ці об'єкти стали цікавими для інвесторів”, - наголосив Прем'єр-міністр України.

Олексій Гончарук додав, що Уряд вжив усіх заходів та прийняв необхідні документи, щоб гарантувати прозорий та ефективний процес приватизації малих та великих об'єктів державної власності, зокрема щодо ПАТ “Центренерго”.

“Якщо є люди, які спеціально доводять підприємство до стану банкрутства, то потрібно приймати кадрові рішення. Немає жодних обмежень ані на рівні Уряду, ані на інших рівнях. Якщо є міністерства, які вам заважають, не передають підприємства на приватизацію, то давайте нам знати - ми будемо їх прискорювати”, - наголосив Олексій Гончарук.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України