Україна розвиватиме водний шлях E-40

Ключовим питанням розвитку річкового транспорту і логістики є активна участь України у європейській ініціативі відновлення річкового шляху Е-40. Про це заявив Міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час двосторонньої зустрічі з Міністром морської економіки та внутрішніх водних шляхів Республіки Польща Мареком Гробарчиком. Зустріч відбулася сьогодні, 25 листопада 2019 року, в рамках робочого візиту Міністра інфраструктури України до м. Лондон.

Владислав Криклій зазначив, що Україна готується до відновлення Е-40 та розвитку цього водного шляху - проводиться днопоглиблення, вже розпочато роботи з модернізації та ремонту шлюзів Дніпровського каскаду.

Міністерство інфраструктури України ініціює проведення міжнародної конференції з транспорту та логістики на внутрішньому водному транспорті за участю Нідерландів, Польщі та Білорусі, міжнародних фінансових установ та інших потенційних партнерів. Конференція має на меті дискусію щодо розвитку міжнародного водного шляху E-40 за участю представників відповідних міністерств та відомств країн-учасниць, зацікавлених ділових кіл, екологів, представників громадськості тощо та визначення напрямків взаємодії в цьому проекті. Міністр інфраструктури України запросив польського колегу підтримати цю ініціативу та взяти участь у конференції.

Владислав Криклій також заявив, що Україна активно співпрацює з Європейською Комісією та міжнародними компаніями з метою розробки чіткого механізму гармонізації законодавчої бази у сфері внутрішніх водних шляхів. Україна зацікавлена у співпраці та обміні досвідом з Польщею, зокрема, з метою вдосконалення підготовки та сертифікації моряків відповідно до міжнародних вимог та стандартів.

Міністерство інфраструктури України