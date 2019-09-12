Олексій Гончарук: Україна та МВФ погодили нову програму підтримки

7-го грудня, під час телефонної розмови Президента України Володимира Зеленського та керівниці Міжнародного валютного фонду Крісталіни Георгієвої Україна та МВФ домовилися про нову 3-річну програму підтримки. Про це йдеться в офіційному повідомленні Фонду.

«Символічно, що Staff-Level Agreement за новою програмою підтримки з МВФ ми отримали саме в 100 днів Уряду. Підтримка з боку таких великих системних інституцій — маркер довіри до країни. А отже, для нас будуть дешевші ресурси — для всього бізнесу і всіх українців це означає, що економіка зростатиме швидше, буде більше робочих місць, вищі зарплати», — сказав Прем‘єр-міністр Олексій Гончарук.

Глава Уряду також додав, що за останні три місяці, значно здешевили ресурси, які ми залучаємо, тому що нам вірять. І будемо залучати ще дешевше з кожним місяцем.

У Міжнародному валютному фонді також наголосили на вражаючому прогресі, якого Президент та Уряд домоглися за останні кілька місяців у питанні просування реформ та продовженні обґрунтованої економічної політики.

«Нова програма з фондом — сигнал для українського та міжнародного бізнесу, що Україна на базі макроекономічної стабільності прискорить економічне зростання. На цьому шляху ми маємо повну підтримку наших офіційних фінансових партнерів», — сказала Міністр фінансів Оксана Маркарова.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України