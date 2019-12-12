Олексій Гончарук: Громадяни мають отримувати якісні послуги, зокрема і з постачання гарячої води

Відтепер гаряча вода повинна подаватись споживачам не нижче 50 градусів Цельсія і не вище ніж 75 градусів Цельсія. Це стосується як колективних споживачів так і тих, хто має індивідуальні теплові пункти.

Уряд затвердив сьогодні відповідні правила надання послуги з постачання гарячої води, а також типові договори. “Ми визначили вимоги до якості самої послуги - постачання гарячої води, а також встановили одиниці виміру за спожите. Це дозволить нашим громадянам вимагати якісні послуги, а у разі їх неотримання мати право на перерахування вартості”, - прокоментував Прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Також визначено порядок оплати послуги та типові договори про її надання. А ще правила встановлюють порядок взаємовідносин виконавців та споживачів. Передбачено, що виконавець послуги забезпечує її постачання з відповідним рівнем безпеки, температури та величини тиску. Визначено і порядок обліку води, обслуговування лічильників та передачі їх показників. Унормовано зняття контрольних показників з приладів обліку.

Довідково

Постановою затверджено типові договори надання послуги з постачання гарячої води, а саме: