12. 12. 2019
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Олексій Гончарук: Громадяни мають отримувати якісні послуги, зокрема і з постачання гарячої води

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Відтепер гаряча вода повинна подаватись споживачам не нижче 50 градусів Цельсія і не вище ніж 75 градусів Цельсія. Це стосується як колективних споживачів так і тих, хто має індивідуальні теплові пункти. 

Уряд затвердив сьогодні відповідні правила надання послуги з постачання гарячої води, а також типові договори. “Ми визначили вимоги до якості самої послуги - постачання гарячої води, а також встановили одиниці виміру за спожите. Це дозволить нашим громадянам вимагати якісні послуги, а у разі їх неотримання мати право на перерахування вартості”, - прокоментував Прем'єр-міністр Олексій Гончарук. 

Також визначено порядок оплати послуги та типові договори про її надання. А ще правила встановлюють порядок взаємовідносин виконавців та споживачів. Передбачено, що виконавець послуги забезпечує її постачання з відповідним рівнем безпеки, температури та величини тиску. Визначено і порядок обліку води, обслуговування лічильників та передачі їх показників. Унормовано зняття контрольних показників з приладів обліку.

Довідково

Постановою затверджено типові договори надання послуги з постачання гарячої води, а саме:

  • типовий договір з індивідуальним споживачем про надання послуги з постачання гарячої води (із здійсненням обслуговування і поточного ремонту внутрішньобудинкової системи постачання гарячої води);
  • типовий договір з індивідуальним споживачем про надання послуги з постачання гарячої води;
  • типовий колективний договір про надання послуги з постачання гарячої води;
  • типовий договір з колективним споживачем про надання послуги з постачання гарячої води;
  • типовий договір з власником (користувачем) будівлі про надання послуги з постачання гарячої води.

 

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