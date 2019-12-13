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Олексій Гончарук: Е-кабінет забудовника — крок до знищення корупції в будівельній сфері

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Розпочав роботу електронний кабінет забудовника. Реєстрація та отримання документів, дозволи, ліцензії та сертифікати щодо об’єктів будівництва - автоматизовано.

“Сьогодні Уряд зробив перший крок до знищення корупції в будівельній сфері. Впроваджуємо електронний кабінет забудовника. Це – повністю автоматизовані послуги, які надаються миттєво і без участі чиновника. Наша команда робить усе, щоб в країні зникла корупція. І чим швидше переведемо державу в смартфон, тим менше буде корупції на побутовому рівні, а сервіси стануть якісніші”, - зазначає Прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

За його словами, запуск е-кабінету відбуватиметься в кілька етапів. На першому передбачено надання послуг з отримання документів для будівель класу наслідків СС1, а це житлові та промислові будівлі (до чотирьох поверхів), а також – об’єкти лінійної інфраструктури і навіть дороги. Це стосуватимуться всіх етапів будівництва: підготовчих та будівельних робіт, а також – прийняття будівлі в експлуатацію.

На наступному етапі, вже за декілька місяців будуть доступними онлайн-послуги також стосовно об’єктів, що за класом належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками.

Інформація в е-кабінеті буде перевірятися автоматично, у тому числі – щодо права власності на ділянку та її цільове призначення, параметрів відповідності об’єкту до СС1: квадратура, кількість поверхів тощо.

«Ми зробили автоматичну послугу без чиновника взагалі. Людина більше не бере в цьому участі. Мета нашого Уряду - зробити всі послуги такими. Цифрова трансформація та ІТ-інструменти - це всього-на-всього технології, але найважливіше — це розуміти суть самої послуги. Ми працюємо на результат і щоб він був ефективним», - коментує Віце-прем’єр-міністр Михайло Федоров.

За словами Міністра розвитку громад та територій Альони Бабак, вже зареєстровано Наказ, який регламентує роботу електронного кабінету. Усі, хто будуть користуватися послугами, отримають інформацію про те, що і як їм робити.

«Людям, які хочуть будувати, більше не потрібно проходити через бюрократичні кола», - резюмувала Міністр і додала, що онлайн-сервіс доступний на порталі ДАБІ за лінком: https://e-dabi.gov.ua/, через вхід до особистого кабінету.

Коментуючи запуск системи, голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко зазначив, що е-кабінет забудовника суттєво спрощує роботу в сфері будівництва.

Представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Олена Шуляк, заступник голови Комітету наголосила: “Подання повідомлення у паперовому форматі також залишатиметься доступним та звично забиратиме п’ять робочих днів, а декларації – десять днів. Тоді як через ЕКЗ рішення ухвалюватимуться автоматично – до п’яти секунд замість 5–10 днів – і надсилатимуться на електронну пошту заявника”.

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