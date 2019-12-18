Уряд ініціював посилення відповідальності за лже-замінування

Уряд ініціював посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про замінування. Відповідний проект закону схвалено на засіданні Кабінету Міністрів України 18 грудня.

Йдеться про лже-замінування будівель, лікарень, закладів освіти та інших суспільно важливих об'єктів, виведення з ладу яких може заподіяти майнову шкоду та становити загрозу для життя і здоров'я людей.

Рішення Уряду є важливим, бо кількість завідомо неправдивих повідомлень про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності за останній час набула загрозливого масштабу. Згідно з відомостями Національної поліції України лише за п’ять місяців 2019 року слідчими розпочато досудове розслідування близько 600 таких кримінальних правопорушень, що майже дорівнює показникам, зареєстрованим упродовж усього 2018 року.

Законопроектом посилюється відповідальність за такий вид злочину. Зокрема, передбачено обов'язкове додаткове покарання у вигляді конфіскації майна. Також посилюється відповідальність за лже-замінування критично важливих об'єктів інфраструктури – передбачено позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України