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Уряд запровадить електронні учнівські та студентські квитки

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У 2020-2021 навчальному році Уряд запровадить у тестовому режимі е-квитки для учнів і студентів. Відповідне рішення ухвалено сьогодні, 18 грудня, на засіданні Уряду.

Скористатися ними буде можна буде через мобільний додаток “ДіЯ”, який працює з 16 грудня в бета-версії.

«Такі е-документи будуть підтвердженням статусу студента або учня, а також зберігатимуть відповідні права на пільги. Паперові документи продовжують діяти», - сказав Прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Міністерство цифрової трансформації та Міністерство освіти і науки мають технічно забезпечити можливість формування електронних квитків.

Е-студентський та е-учнівський квиток надає всі права на пільги, які мають учні та студенти.


Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України

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