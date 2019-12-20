МОН: З 2020-го почне діяти е-квиток студента – повноцінний аналог звичайного студентського

В продовж 2020 року студенти закладів вищої освіти та учні профтеху отримають можливість оформити електронні студентські квитки за допомогою онлайн-сервісу державних послуг «Дія». Відповідну постанову про експериментальний проект 18 грудня 2019 року затвердив Кабінет Міністрів України.

«Для нас важливо робити процес навчання комфортним і зручним для студентів. Запровадження електронного студентського квитка, який повністю перебирає на себе функції звичайного – ще один крок до цієї мети. Ми вдячні Міністерству цифрової трансформації за спільну роботу над експериментальним проектом і готові працювати надалі – і над розвитком е-квитка студента, і над впровадженням інших корисних інструментів», – зазначила Міністр освіти і науки Ганна Новосад.

Е-квиток студента стане повноцінним аналогом звичайного студентського квитка – він підтверджуватиме статус студента та право на пільги, передбачені законодавством. Е-квиток не вимагатиме додаткового пред’явлення звичайного студентського квитка чи документа, що посвідчує особу. Пред’являти сам е-квиток студента можна буде за допомогою додатку «Дія» на смартфоні.

«Мобільний додаток “Дія” – амбітний проект Мінцифри. У тому, що українці готові з задоволенням користуватися ним, ми переконалися днями, коли на бета-тестування мобільного додатку з електронним посвідченням водія та свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу зареєструвались майже 60 тисяч українців. Наступним сервісом у мобільному додатку стане електронний студентський. І ми раді, що Міністерство освіти та науки підтримує нас у прагненні зробити державні сервіси зручними для громадян», – повідомив Віце-прем’єр-міністр – Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Замовити е-квиток студента зможе кожен, хто вже отримав звичайний студентський квиток. Процедура є безкоштовною та відбувається виключно за бажанням особи.

Для того, щоб отримати е-квиток, необхідно завантажити на смартфон додаток онлайн-сервісу державних послуг «Дія» та пройти ідентифікацію в ньому. Е-квиток формується в додатку автоматично, якщо в Реєстрі студентських (учнівських) квитків Єдиної державної електронної бази з питань освіти є дані про студентський квиток особи.

Формування е-квитка студента також потребуватиме згоди на обробку персональних даних та їх передачу з ЄДЕБО до сервісу «Дія».

Перевірка достовірності е-квитка студента здійснюватиметься за допомогою технічних засобів – унікального QR-коду, сайту ЄДЕБО та Реєстру студентських (учнівських) квитків. Електронний студентський квиток матиме паралельний зі звичайним термін дії.

Нагадаємо, 18 грудня 2019 року Верховна Рада України прийняла у другому читанні закон щодо змін у сфері вищої освіти. З-поміж новацій – чіткі критерії для оцінки роботи ректорів, кардинальне зменшення об’єктів ліцензування освітньої діяльності у сфері вищої освіти, а також впровадження дуальної освіти.

Міністерство освіти і науки України