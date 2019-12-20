Олексій Гончарук: Уряд у повному обсязі профінансує усі захищені статті видатків

Уряд у повному обсязі профінансує усі захищені статті видатків, до яких входять пенсії, зарплати та всі соціальні виплати. Також профінансує всі зобов'язання, на які відкрито асигнування.

«Вся інформація, яку сьогодні масово розганяють в окремих ЗМІ — фейк. Всі пенсії, зарплати та соціальні виплати будуть профінансовані. В Державному бюджеті достатньо коштів для цього!» - запевнив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

Він пояснив, що це тимчасове призупинення виплат казначейства за всіма іншими статтями, яке вже не раз траплялось в Україні.

«Чому взагалі так трапляється? Наприкінці кожного року кожний орган намагається витратити всі гроші, які не були використані за 11 місяців до цього — хтось за декілька мільйонів купує канцтовари на наступний рік, а хтось просто майстерно привласнює ці гроші собі. Ми з цією історією хочемо закінчити», — сказав Олексій Гончарук.

Уряд вжив заходів для недопущення безконтрольних витрат державних коштів. До кінця фінансового року, тобто до 27 грудня, Держказначейство щодня вручну буде переглядати всі виплати, які планують провести, щоб максимально ефективно витратити гроші українських платників податків.

«Те, що така ситуація трапилась — це результат роботи неефективної державної машини протягом десятиліть. Зараз наша команда працює над тим, щоб ця ситуація не повторювалася більше ніколи. Але головне — люди знаходяться в безпеці», — наголосив Голова Уряду.

Найближчим часом Міністр фінансів Оксана Маркарова дасть брифінг, на якому пояснить всі деталі.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України