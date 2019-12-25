Президент підписав закон щодо надання воїнам-добровольцям статусу учасників бойових дій

Президент Володимир Зеленський підписав Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників антитерористичної операції» № 329-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 4 грудня 2019 року.

Закон спрямований на дотримання правової та соціальної справедливості щодо кожного учасника антитерористичної операції на сході України.

Згідно з документом, учасниками бойових дій визнаються особи, які у період до набрання чинності Законом України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» № 2268-VIII від 18.01.2018 р. у складі добровольчих формувань, утворених для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, брали безпосередню участь в антитерористичній операції, перебуваючи безпосередньо в районах АТО у період її проведення не менше ніж 30 календарних днів, та знаходилися у взаємодії із Збройними силами України, Міністерством внутрішніх справ України, Національною поліцією, Національною гвардією України, Службою безпеки України та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами.

Закон також визначає підстави, порядок і документи для надання статусу учасника бойових дій вищезазначеним особам. Так, громадяни, яким було надано статус особи з інвалідністю внаслідок війни та які після повторного огляду медико-соціальною експертною комісією не були визнані особою з інвалідністю, користуватимуться спрощеним порядком надання статусу учасника бойових дій, який встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію з 1 січня 2020 року.

Офіційне інтернет-представництво Президента України