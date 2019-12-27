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Олексій Гончарук: Всі АЗС будуть працювати за ліцензіями або не будуть працювати взагалі

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Україні вже демонтовано 46 незаконних АЗС та вилучено 1,3 тис. тонн паливно-мастильних матеріалів на суму 33,4 млн грн. Також розпочато 18 кримінальних проваджень.

«В Україні існує проблема нелегальних автозаправних станцій. Нещодавно дав доручення Державній фіскальній службі разом із правоохоронними та іншими органами контролю до 9 січня 2020 року вирішити цю проблему. Станом на сьогодні вже закрили 46 таких АЗС. І робота в цьому напрямку активно триває. Всі АЗС будуть працювати з ліцензіями або не будуть працювати взагалі», — сказав Прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Він додав, що 31 суб’єкт господарювання вже подав документи для отримання ліцензій.

Нагадаємо, що тема нелегального ринку пального — одна з актуальних проблем, над вирішенням якої працює Уряд. Її також обговорювали представники українських мереж АЗС на нараді з Президентом України Володимиром Зеленським на початку цього тижня.

Під час зустрічі з Главою держави також обговорювалось питання зниження цін на пальне через зміцнення курсу гривні. Мова йде, зокрема, про зниження реальної ціни на табло, замість традиційного збільшення акційних пропозицій в мережевих програмах лояльності.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України

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