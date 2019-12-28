Уряд створив Фонд для надання соцдопомоги потерпілим від насильницьких злочинів

Уряд створив Фонд, який буде надавати соціальну допомогу та компенсацію потерпілим від насильницьких злочинів. Таким чином Україна долучається до визнаної світової практики.

Передбачається, що потерпілим, або близьким родичам, відшкодовуватиметься державою шкода у зв’язку з втратою заробітку та понесенням витрат на лікування та медичні послуги. Відшкодування здійснюватимуть регіональні центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Його розмір буде не менше 40% від встановленого на 1 січня прожиткового мінімуму для працездатних осіб на день звернення.

Джерелами наповнення Фонду стануть кошти, які надходять від покарання у вигляді штрафів та виправних робіт; кошти судового збору в разі ухвалення судом обвинувального вироку тощо.

Довідково

Згідно зі статистичними даними, лише за 2018 рік потерпілих від насильницьких злочинів - понад 24 тисячі осіб.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України