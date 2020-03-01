Мінфін підбив підсумки виконання Державного бюджету у 2019 році

За результатами 2019 року доходи загального фонду Державного бюджету зросли на 5,5% р/р до 879,8 млрд грн. Такі оперативні дані Державної казначейської служби щодо попередніх результатів бюджетного 2019 року. Міністерство фінансів підготувало відповідний коментар до закриття бюджетного 2019 року: оперативні дані.

За підсумками року Уряд повністю профінансував необхідні захищені статті видатків та ряд інших видатків, які сприяють розвитку економіки та добробуту громадян.

За оперативними даними ДКСУ загальний дефіцит був меншим за плановий і становив 72,4 млрд грн (що за оцінкою становить близько 1,8% ВВП). Зокрема, дефіцит загального фонду Державного бюджету був в межах планового показника у 69 млрд грн.

Вперше за останні 5 років повністю виконано план державних запозичень, що стало можливим завдяки ефективній політиці управління державним боргом.

Міністерство фінансів у 2019 році завчасно затвердило бюджетний розпис на 2020 рік. Також було визначено перелік зі 114 бюджетних програм, по яких головним розпорядникам коштів потрібно підготувати або внести зміни до порядків використання коштів для вчасного та ефективного фінансування бюджетних програм. До 15 лютого головні розпорядники коштів повинні будуть ухвалити паспорти бюджетних програм з якісними показниками ефективності та результативності, про що Мінфін вже наголосив головним розпорядникам бюджетних коштів. З першого робочого дня 2020 року ДКСУ починає фінансувати бюджетні програми, а тому всі органи влади продовжують злагоджену роботу, щоб забезпечити безперебійне фінансування бюджетних зобов’язань.

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Міністерство фінансів України