Заява МЗС України щодо ситуації з лісовими пожежами в Австралії

В Україні з глибоким сумом слідкують за розвитком ситуації, яка залишається критичною і призвела до значної кількості жертв, а також десятків зниклих безвісти людей внаслідок масштабних лісових пожеж в Австралії.

Наші щирі співчуття родинам загиблих, побажання швидкого одужання всім постраждалим та успіху рятувальним службам і пожежникам, які беруть участь у ліквідації трагічних наслідків цього стихійного лиха.

Уряд Австралії вживає всіх необхідних заходів для мінімізації наслідків пожеж.

Зі свого боку, Уряд України готовий у разі потреби надати допомогу дружньому австралійському народу.

Посольство України в Австралії перебуває на постійному контакті з урядовими та місцевими органами влади, у тому числі задля з’ясування наявності громадян України серед потерпілих.

Міністерство закордонних справ України