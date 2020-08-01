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Заява МЗС України щодо ситуації з лісовими пожежами в Австралії

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В Україні з глибоким сумом слідкують за розвитком ситуації, яка залишається критичною і призвела до значної кількості жертв, а також десятків зниклих безвісти людей внаслідок масштабних лісових пожеж в Австралії.
Наші щирі співчуття родинам загиблих, побажання швидкого одужання всім постраждалим та успіху рятувальним службам і пожежникам, які беруть участь у ліквідації трагічних наслідків цього стихійного лиха.
Уряд Австралії вживає всіх необхідних заходів для мінімізації наслідків пожеж.
Зі свого боку, Уряд України готовий у разі потреби надати допомогу дружньому австралійському народу.
Посольство України в Австралії перебуває на постійному контакті з урядовими та місцевими органами влади, у тому числі задля з’ясування наявності громадян України серед потерпілих.

Міністерство закордонних справ України

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